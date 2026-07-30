النفط يتراجع مع استمرار تدفق الشحنات عبر ممرات الشرق الأوسط

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعدما قلصت مكاسبها المسجلة في الجلسة السابقة، في وقت استمرت فيه شحنات النفط بمغادرة منطقة الشرق الأوسط رغم تصاعد التوترات العسكرية واتساع رقعة المواجهات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.29 دولار لتسجل 89.45 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 56 سنتاً إلى 83.90 دولاراً للبرميل، بعد المكاسب القوية التي حققها الخامان في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات الشحن الأولية عبور 39 سفينة بضائع عبر مضيق باب المندب باتجاه البحر الأحمر، يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ 19 يوليو / تموز، في حين ظل عدد السفن العابرة لمضيق هرمز محدوداً.

ويُعد مضيق هرمز أهم ممر مائي لنقل النفط في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، إلا أنه لا يزال يشهد قيوداً على حركة الملاحة منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإيرانية في فبراير/ شباط، رغم استمرار الجهود الدبلوماسية لإعادة فتحه أمام السفن.

وفي التطورات الميدانية، شنت الولايات المتحدة والسعودية غارات استهدفت قوات شبه عسكرية مدعومة من إيران في العراق، فيما أعلنت إيران استهداف قواعد أميركية في الأردن، وقالت إنها هاجمت ثلاث ناقلات نفط كانت تعبر مضيق هرمز عبر ما وصفته بـ"مسار غير مصرح به".

وفي سياق متصل، أفادت مصادر بأن السعودية تعمل على تشكيل تحالف لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، بعد إعلان الجماعة فرض حصار بحري على المملكة وتوسيع هجماتها على ناقلات النفط في البحر الأحمر، في خطوة تهدد حركة الشحن عبر مضيق باب المندب، أحد أهم ممرات تجارة الطاقة العالمية.