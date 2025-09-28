التومان الإيراني يسجل مستوى قياسياً جديداً بعد العقوبات

شفق نيوز- طهران

تراجع سعر صرف التومان الإيراني إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأمريكي، حيث سجل في السوق الحرة، اليوم الأحد، 11.300 مليون تومان مقابل 100 دولار بأسعار الجملة، فيما بلغ سعر المفرد 11.100 مليون تومان مقابل 100 دولار، بزيادة تجاوزت 2.65% مقارنة بأسعار يومين مضت التي سجلت 11.000 مليون تومان.

وسجلت الأسعار صباح اليوم في عدة مدن إيرانية: طهران 11.100 مليون، مشهد 11.000 مليون، وفي العاصمة العراقية بغداد وفي النجف 11.050 مليون، والمفرد 10.650 مليون تومان.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، يعد هذا أدنى مستوى للعملة الوطنية الإيرانية مقابل الدولار بعد إعادة فرض العقوبات الدولية.

يُذكر أن التومان الإيراني فقد جزءاً كبيراً من قيمته خلال الأعوام الأخيرة نتيجة العقوبات الأمريكية وتراجع صادرات النفط.

وأمس السبت، صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 آب الماضي عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.