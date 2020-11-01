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التقاعد تنفي تحديد موعد صرف الرواتب وتقذف بالكرة على وزارة المالية

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-01T11:33:54+0000
التقاعد تنفي تحديد موعد صرف الرواتب وتقذف بالكرة على وزارة المالية

شفق نيوز/ نفت هيئة التقاعد الوطنية، يوم الأحد، وجود موعد محدد لتوزيع رواتب المتقاعدين، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله في المواقع عن تحديد موعد للصرف غير حقيقي.

وأبلغ مصدر مطلع في الهيئة وكالة شفق نيوز، أن "هيئة التقاعد تنتظر إشعاراً من وزارة المالية بتوفير السيولة المالية ومن بعدها يحدد موعداً لصرف الرواتب".

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه "لا يوجد موعد محدد لصرف رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول المنصرم، والأنباء التي تتحدث عن موعد الصرف غير حقيقية".

ويعاني العراق حالياً من صعوبة توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين نتيجة انخفاض اسعار النفط عالمياً التي تعتمد عليها الموازنة الاتحادية وبنسبة 90%.

ورغم التأكديات المتوالية لوزارة المالية العراقية، بأن الرواتب "مؤمنة بالكامل"، إلا أنها بانتظار تشريع قانون الاقتراض من قبل البرلمان لتتمكن من اطلاق الرواتب التي باتت تتأخر عن موعدها المقرر منذ أشهر.  

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