"التضخم المستورد" يفاقم ضغوط المعيشة في العراق وسط ارتفاع الأسعار عالمياً

شفق نيوز- بغداد

حذر الخبير الاقتصادي محمد الحسني، يوم الاثنين، من تصاعد تأثير ما يُعرف بـ"التضخم المستورد" على الأسواق العراقية، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار عالميا واعتماد البلاد بشكل كبير على الاستيراد.

وقال الحسني، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق بات يتأثر بشكل مباشر بأي موجة تضخم عالمية، نتيجة استيراده معظم السلع الأساسية، ما يجعل الأسواق المحلية عرضة لارتفاع الأسعار".

وأضاف أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، إلى جانب زيادة تكاليف النقل والشحن، بدأ ينعكس بشكل واضح على أسعار السلع في الأسواق العراقية، الأمر الذي يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين".

وأشار إلى أن "ارتفاع الأسعار في العراق يعود إلى عاملين متزامنين، يتمثلان في صعود أسعار الغذاء عالميا، وعدم انتظام وزارة التجارة في توزيع مفردات البطاقة التموينية، ما أدى إلى زيادة الطلب في الأسواق المحلية وارتفاع أسعار المواد الأساسية، ولا سيما الرز والسكر ومعجون الطماطم".

وأكد أن "ضعف الإنتاج المحلي وقلة التنوع الاقتصادي يجعلان العراق أكثر عرضة للتضخم المستورد، مقارنةً بدول الجوار النفطية التي استطاعت الاستفادة من الوفورات المالية المتأتية من النفط لبناء قاعدة إنتاجية تسهم في مواجهة الأزمات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والحد من الضغوط التضخمية".