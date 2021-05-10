البورصة تتداول أسهم 23 شركة بقيمة مالية بلغت 22 مليار دينار

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، في آخر جلسة تداول له قبل الحظر عن تداول أسهم 23 شركة بقيمة مالية بلغت أكثر من 22 مليار دينار.

وقال السوق في تقرير اطلعت وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها اليوم بلغ 23 شركة فيما لم تتداول أسهم 58 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 19 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 21 ملياراً و357 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 22 ملياراً و49 مليون دينار من خلال تنفيذ 379 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق في آخر جلسة له على 587.87 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.14% عن إغلاقه في اليوم الذي سبقه".

واشار الى ان "أسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغ 71 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 708 مليون دينار من خلال تنفيذ 46 صفقة، فيما بلغت أسهم المبيعات من المستثمرين غير العراقيين 209 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 383 مليون دينار من خلال تنفيذ 54 صفقة.

وأعلن سوق العراق للأوراق المالية يوم السبت الماضي انه نتيجة الحظر وعيد الفطر فإن يوم الاثنين المصادف 10 ايار الجاري سيكون اخر جلسة للتداول فيه من أجل الانتهاء من التسويات والمقاصة بين شركات الوساطة والمستثمرين وأن اول جلسة تداول بالأوراق المالية سيكون بعد عيد الفطر وحظر التجوال واعتبارا من يوم الاحد الموافق 23 ايار "

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.