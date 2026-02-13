البنك الأوروبي يطلق برامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يوم الجمعة، إطلاق حزمة من البرامج الموجهة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق، مع تقديم خدمات استشارية متخصصة وتسهيلات تمويلية لهذه المشاريع.

كما أطلق البنك رسمياً أول دعوة للتقدم بطلبات الانضمام إلى برنامجه الرائد "Star Venture"، داعياً الشركات الناشئة الواعدة والتي تعتمد على التكنولوجيا إلى المشاركة عبر عملية اختيار تنافسية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقالت مديرة مكتب البنك في العراق كاتارينا بيورلين هانسن، خلال حفل إطلاق برامج البنك إن "هذا اليوم هو محطة بارزة في شراكتنا مع العراق، فنحن نرى في القطاع الخاص العراقي إمكانات واعدة، فهو ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وخلق الفرص للأجيال القادمة".

وأكدت: "التزام البنك بالعمل مع شركائنا لتعزيز البيئة الملائمة لنموهم ونجاحهم"، مبينة أن البنك "يدعم رواد الأعمال العراقيين الطموحين، ويساعدهم على توسيع نطاق أعمالهم، وتوظيف المزيد من الكفاءات، وتعزيز قدراتهم التنافسية على الصعيد الدولي، من خلال إطلاق برامجنا لتمويل وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق أول دعوة محلية للشركات للانضمام إلى البرنامج".

وستحصل الشركات الناشئة المختارة على خدمات استشارية متخصصة، وخبرات دولية، وفرص للوصول إلى شبكات المستثمرين والمرشدين، ما يدعم نموها ويُمكّنها من التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، وفقاً لمديرة المكتب.

وحضر فعالية الإطلاق ممثلون عن الحكومة العراقية، ومجتمع المانحين، ومؤسسات مالية، وجمعيات أعمال، وقادة من القطاع الخاص، وشكّلت منصةً لتعزيز الأهداف المشتركة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورفع القدرة التنافسية للشركات العراقية، وعرض الحلول وفرص التعاون والتمويل.

كما أتاح المؤتمر فرصاً قيّمة للتواصل والتعارف والتشبيك بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنوك والمؤسسات المالية الإنمائية، مما ساهم في تعزيز التعاون مع جمعيات الأعمال العراقية التي سيعمل معها البنك على تعزيز الشبكات التجارية والمساعدة في تحديد معوقات النمو والحد منها.

يُشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدأ عملياته في العراق في أيلول/ سبتمبر 2025، مع التركيز على تنمية القطاع الخاص لتحسين فرص الحصول على التمويل، ودعم رواد الأعمال المحليين، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام طويل الأجل، حيث يدعم البنك المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر ترسيخ الأسس التي تمكّنها من النمو وتوفير فرص العمل وتعزز قدراتها التنافسية، كما يعمل من خلال نهج متكامل يجمع بين التمويل، والدعم الاستشاري، والمشاركة في صياغة السياسات، على بناء مؤسسات قادرة على الصمود وأسواق محلية مستدامة.