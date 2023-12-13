البنك المركزي العراقي: استيراداتنا من الإمارات تتجاوز الـ21 مليار دولار سنوياً

شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، إن واردات العراق من الإمارات تجاوزت الـ21 مليار دولار عام 2022، مشيرا الى أن التعامل بالدرهم الإماراتي سيكون بنفس الآلية المعتمدة مع تركيا والهند.

وقال معاون مدير عام الاستثمارات في البنك المركزي محمد يونس في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "التعامل بالدرهم الإماراتي سوف يفيد تغطية وارداتنا التي بلغت في العام الماضي 21 ملياراً و478 مليوناً و796 ألف دولار"، مشيراً إلى أن "التعامل بالدرهم سوف يجنبنا التعامل بالدولار الذي يخضع للتدقيق".

وتابع أن "الدرهم الاماراتي سوف يساهم في تسهيل عملية تمويل التجارة من الامارات ويخفض الضغط على السوق الثانوي لان الكثير التجار العراقيين لا يستطيعون أن يحولوا الدولار الى الإمارات التي تخضع أيضا لأمور تدقيقية والى عملية تأخير".

وأشار الى أن "البنك يقوم بالتعامل بالعملة المحلية للدول الأخرى وبدأنا أولاً باليوان الصيني ونحن في المراحل النهائية، وبالتعامل مع تركيا بالليرة، ومع الهند ايضا بالروبية".

وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق قد اعلن الاتفاق مع مجموعة بنك أبو ظبي على إطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين وتمويل التجارة والاستيرادات بين العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة بعملة الدرهم الاماراتي.

يذكر أن مصرف "ابو ظبي الأول" من أكبر وأقوى المؤسسات المالية على مستوى العالم، حيث يتمتع بتصنيف ائتماني -AA، ويبلغ اجمالي أصوله نحو 300 مليار دولار امريكي.