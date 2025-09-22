"البصرة" تبرم عقدا مع شركة صينية لتوزيع مياه البحر للحقول النفطية

شفق نيوز- بغداد

وقعت شركة نفط البصرة، يوم الاثنين، عقدا مع شركة CPP الصينية، لإنشاء شبكة انابيب توزيع مياه البحر إلى الحقول النفطية المختلفة بطول (950) كم.

وقال وزير النفط، حيان عبد الغني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا العقد الكبير يأتي استكمالا لسلسلة العقود التي تم توقيعها من قبل شركة "توتال الفرنسية" مع عدد من الشركات لتطوير مشروع تنمية الغاز في البصرة، الذي يتضمن استثمار الغاز من الحقول النفطية، وكذلك زيادة إنتاج النفط في حقل ارطاوي إلى 210 برميل".

وأضاف أن "المشروع الاستراتيجي الكبير هو إنشاء محطة لمعالجة مياه البحر بطاقة 5 مليون برميل يوميا، للاستفادة منها في حقن الماء في الحقول النفطية المختلفة"، موضحا أن "هذه المياه سيتم معالجتها وتصفيتها وتوجيهها إلى الحقول النفطية المختلفة لدعم الضغط المكمني لديمومة واستمرار إنتاجية النفط الخام من الحقول الرئيسية، وهي الرميلة، والزبير، وغرب القرنة 1 و 2، وحقل مجنون، إضافة إلى ضخ كميات من الماء إلى حقول ميسان وحقول ذي قار أيضا".

وتابع أن "العقد يتضمن إنشاء شبكة أنابيب لتوزيع هذه المياه إلى الحقول المختلفة، بطول كلي يصل إلى أكثر من 950 كيلومتر، بعد تصفيتها من محطة التحلية الرئيسية وضخها إلى أنبوب رئيسي (56) عقدة، تتفرع منه أنابيب فرعية (48,46,36) عقدة، لتوزيع الماء إلى الحقول النفطية"، مشيرا إلى أن "هذا المشروع بعد إنجازه سيوفر ما يعادل 5 مليون من مياه الانهر والمياه الجوفية، التي يتم استخدامها حاليا لحقن الابار، ليتم الاستفادة منها في الاستخدامات البشرية والزراعية".

وبين أن "المشروع قابل للتوسع والزيادة إلى (7-8) مليون برميل من مياه البحر في مرحلة لاحقة".