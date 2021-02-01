البرلمان يصدر أول موقف بعد تجديد عقد شركة اتصالات

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الاعلام والاتصالات في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، رفضها تجديد عقود شركات الهاتف النقال، محذرة من "ذهاب العراق الى المجهول" في حال القبول بما ذهبت اليه هيئة الاعلام والاتصالات.

وقال عضو اللجنة النائب علاء الربيعي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "يستنكر اصرار النفوذ السياسي على تجديد وتمرير عقود شركات الهاتف النقال"، مشيرا إلى "الاستهتار الواضح بعدم الانصياع لقرارات السلطة القضائية والتشريعية، وضربها عرض الحائط".

وأضاف أن "هذا ما لمسناه بإصرار الفسادين على تجديد عقود شركات الهاتف النقال وتمكينها من استغلال البنى التحية عبر اطلاق خدمة الجيل الرابع التي كان من المفترض ان تكون مقابل اموال تعزز خزينة الدولة وتهون من ضائقتها المالية وليس بشكل شبه مجاني"، مؤكداً "هذا ما نرفضه بشكل قاطع وسيكون لنا وقفه وانتظار قول القضاء كلمته في الأيام المقبلة وانهاء هدر المال العام".

وأشار إلى أن "التخادم السياسي بين بعض القيادات السياسية الكبرى ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات انتج واحد من اكبر واخطر ملفات الفساد المالي والسياسي في تاريخ الدولة العراقية"، محذراً من ان "قبول الجميع بما ذهبت اليه هيئة الاعلام والاتصالات يعني ذهاب العراق الى المجهول ونقرأ السلام على مستقبل البلد الذي ضاع بين فكي الفاسدين".

واعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، في وقت سابق اليوم الاثنين، عن اطلاق خدمات الجيل الرابع في العراق من قبل شركة اسيا سيل بعد تسديد الاخيرة جميع ديونها.

وكانت هيئة الاعلام والاتصالات قد وجهت في 28 كانون الثاني 2020، شركة آسيا سيل بتوقيف خدمة الجيل الرابع خلال 48 ساعة.

وعزت الهيئة بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، قرارها الى "عدم التزام الشركة بتوقيع ملحق العقد ودفع الالتزامات المترتبة عليها للهيئة وفقاً لقرارات السلطة القضائية".

وكانت شركة "زين العراق" للاتصالات، قد اعلنت في 27 كانون الثاني 2021، عن اطلاق خدمات الجيل الرابع 4G-LTE تجريبياً في جميع محافظات البلاد، مشيرة الى استيفائها كافة شروط الترخيص.

يشار إلى أن النائبين علاء الربيعي ومحمد شياع السوداني كانا قد اعلنا في تشرين الثاني 2020،عن صدور حكم قضائي بإبطال تجديد رخص الهواتف النقالة العاملة في العراق.

وبعد المداولات والطعن قضت محكمة استئناف الكرخ في العاصمة بغداد يوم 23 كانون الاول 2020، بصحة تجديد رخص شركة الهاتف النقال في البلاد.

وجاء في وثيقة قرار صادرة عن المحكمة وتحصلت عليها وكالة شفق نيوز، "لا مانع قانوني من تجديد رخص شركة الهاتف النقال استناداً إلى قرار مجلس الأمناء (في هيئة الاتصالات) والمتخذ في الجلسة 13 في 24/11/2020".

واتخذت المحكمة القرار بعد "معالجة المخالفات الواردة في قرار مجلس الأمناء السابق".