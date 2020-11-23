الاقتصاد النيابية تطالب بتحصين الاستثمارات في العراق بـ"اتفاقات دولية"

شفق نيوز/ طالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مازن عبد المنعم الفيلي، يوم الاثنين، باعتماد وتحصين الاستثمارات في العراق بـ"اتفاقات دولية رصينة"، مشدداً على ضرورة ابعادها عن الصراعات الاقليمية والداخلية.

وقال الفيلي لوكالة شفق نيوز، إن "العراق في دوامة حرب اقتصادية عالمية بين عدة دول انعكست سلباً عن استقطاب استثمارات عالمية رصينة توازي المقومات التي يمتلكها والفرص الكثيرة المتاحة في جميع القطاعات الحيوية".

وأشار الفيلي إلى أن العراق "بات ساحة لصراعات اقتصادية بين دول عظمى وأخرى مجاورة الى جانب الصراعات والتأثيرات السياسية الداخلية بين رفض وقبول، ما يتطلب التحرر من جميع الصراعات الداخلية والخارجية وتهيئة البيئة الملائمة لإعمار البلاد بما يلائم طموح وتطلعات الشعب".

ويعاني العراق منذ سنوات طويلة من تأخر وتعطيل الاستثمارات العالمية لأسباب ودواعي متعددة ابرزها العامل الامني والصراعات السياسية والدولية الى جانب القوانين العراقية في قطاع الاستثمار والتي اعتبرها مختصون طاردة للفرص الاستثمارية.