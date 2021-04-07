الاقتصاد النيابية تتقدم بمقترح لاحتواء أزمة ارتفاع الأسعار

شفق نيوز/ اعتبرت عضو لجنة الاقتصاد النائبة ندى شاكر جودت، يوم الاربعاء، بان التجار استغلوا تغيير سعر الدولار برفع الأسعار بشكل كبير في الأسواق المحلية، مطالبة الحكومة بارجاع الاسواق التعاونية.

وقالت جودت في حديث لوكالة شفق نيوز ان "التجار استغلوا ارتفاع اسعار الدولار لرفع اسعار السلع بشكل كبير وفاحش"، مبينة ان "التجار الموجودين حاليا هم من طبقات وشخصيات متنفذة في الدولة تستورد هذه المواد وتتحكم بالأسواق"، مؤكدة ان "ما موجود بالأسواق مجرد واجهات خلفهم شخصيات متنفذة".

وتابعت ان على "الحكومة ارجاع الاسواق التعاونية المدعومة من الدولة والتي كانت تسيطر عليها وتدعم الموظف والمواطن البسيط بعيدا عن جشع التجار".

واشارت جودت الى ان "وزارة التجارة فشلت في تخفيف الاثر عن ارتفاع سعر الدولار بعد ان وقع المواطن فريسة جشع التجار حيث ان مفردات البطاقة التموينية لم تتحسن ووقعت هي الاخرى فريسىة الفساد".

ولفتت الى ان "البطاقة التموينية حالها حال ملف الموظفين فيها ارقام كبيرة ومهولة وهناك اسر وهمية وفضائيين وهناك من الاسر لديها اكثر من بطاقة واسر خارج العراق"، مشددة على ضرورة "تنظيم هذه البطاقة من خلال عمل قاعدة بيانات صحيحة للعراق ".

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط، مما ادى الى ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية بشكل كبير.

ويعتمد العراق 90% من دخله على عائدات النفط، وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في كانون الأول 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 دينارا مقابل 1166 دينارا في السابق.