الاقتصاد العراقي.. عجز مالي يتجاوز 12 تريليون دينار حتى تموز

شفق نيوز- بغداد

رصد مرصد "إيكو عراق" المتخصص في الشؤون الاقتصادية، يوم السبت، عجزاً مالياً في الاقتصاد العراقي بلغ 12.15 تريليون دينار حتى نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، فيما سجلت الإيرادات غير النفطية للمرة الأولى نسبة 10% من إجمالي الإيرادات العامة.

وأوضح المرصد في تقرير له، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن إجمالي النفقات العامة حتى نهاية تموز بلغ 84.18 تريليون دينار، موزعة على النحو التالي:

النفقات الجارية: 62.27 تريليون دينار، وهي الحصة الأكبر من الإنفاق.النفقات ضمن الاتفاقية الصينية: 321.13 مليار دينار.نفقات جولات التراخيص النفطية: 8.53 تريليون دينار.النفقات الاستثمارية: 13.06 تريليون دينار.وأشار التقرير إلى أن الإيرادات العامة بلغت 72.03 تريليون دينار، منها 7.07 تريليونات دينار غير نفطية، أي نحو 10% من الإجمالي، وشملت أيضاً المبالغ المسلمة من إقليم كوردستان إلى الخزينة الاتحادية والبالغة 439.34 مليار دينار.

وبيّن المرصد أن الإيرادات النفطية وصلت إلى 64.96 تريليون دينار، مما يجعل العجز المالي الفعلي حتى نهاية تموز نحو 12.15 تريليون دينار عراقي.