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اقتصادية البرلمان: العجز في رواتب الموظفين يبلغ 20% والمالية يمكنها الاقتراض قبل القانون

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-03T10:38:47+0000
اقتصادية البرلمان: العجز في رواتب الموظفين يبلغ 20% والمالية يمكنها الاقتراض قبل القانون

شفق نيوز/ اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، يوم الثلاثاء، ان العجز في رواتب الموظفين يبلغ 20%، مبينة أن وزارة المالية يمكنها الاقتراض قبل قانون الاقتراض.

وقالت جودت في حديث لوكالة شفق نيوز ان "الحكومة لديها الأموال لتوزيع الرواتب على الموظفين ولكن بعجز بسيط يبلغ 20% "، مبينة ان "الحكومة ليس لديها آلية تنظيمية لإدارة الأموال بشكل صحيح".

واضافت جودت ان "وزارة المالية بامكانها ان تقترض من البنوك لغرض سد العجز الى حين اقرار قانون الاقتراض بطريقة صحيحة وحسب الاحتياجات التي هي لثلاثة أشهر"، مبينة انه "لا يوجد هناك نفقات استثمارية لكي يتم تخصيص أموال لها".

وأشارت جودت الى ان "قانون الاقتراض سيعدل بدرجة كبيرة جدا وبما يتلاءم وحسب الاحتياجات الحقيقية"، متوقعة "إقرار القانون في اقل من شهر واحد".

وأرسلت امانة مجلس الوزراء، مشروع قانون تمويل العجز المالي إلى مجلس النواب، والخاص بالاقتراض الداخلي والخارجي.

ويعاني العراق من ازمة مالية خانقة نتيجة انخفاض اسعار النفط التي تعتمد عليه موازنة العراق بنسبة أكثر من 90 %، مما وجد نفسه عاجزا على سد حتى رواتب الموظفين في دوائر الدولة.

 

 


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