"نريد انطباعات إيجابية".. الزراعة العراقية تدعو تركيا لزيادة إطلاقات المياه

شفق نيوز/ دعا وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي، يوم الثلاثاء، الحكومة التركية إلى المبادرة بزيادة اطلاقات العراق المائية.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي والوفد المرافق له، وفق بيان صدر عن الوزارة وورد الى وكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان فقد رحّب العلياوي بهذه الزيارة التي قال عنها أنها تأكيد على الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين المسلمين، وتطرق إلى التحديات المشتركة التي فرضتها ظروف إقليمية كالازمة الأوكرانية وأزمة المناخ ومن قبلها الأوضاع التي تسبب بها تنظيم داعش الإرهابي.

كما أشار وزير الزراعة الى التحديات الي يواجهها القطاع الزراعي في العراق والناتجة عن قلة الإيرادات المائية التي عدّها عائقا امام اي استثمار زراعي، داعيا الحكومة التركية الى المبادرة بزيادة اطلاقات العراق المائية والتخفيف من ازمة المياه التي تسببت في تقليص مساحاته الزراعية إلى خمسين بالمئة فقط.

وأكد الوزير، أن مثل هذه المبادرة اذا ما تحققت من شأنها أن تعطي الكثير من الانطباعات الايجابية حول قوة العلاقات وإرادة تطويرها نحو الأفضل.

من جانبه أبدى علي رضا كوناي اعتزازه بخصوصية العلاقات العراقية التركية وتأريخ البلدين المشترك فضلا عن أهمية ديمومة العلاقات وتطويرها خاصة في الجانب الزراعي بما يعود بالنفع على الشعبين الجارين.

واضاف اوناي ان تركيا لديها امكانات كبيرة وتجارب ناجحة من الممكن مشاركتها مع الجانب العراقي سيما في مجال تقنيات الري الحديثة والاستخدام الأمثل للمياه .

وقدّم السفير التركي دعوته لوزير الزراعة لحضور معرض ازمير الدولي الذي من المقرر ان يبدأ مطلع شباط من السنة القادمة.

وفي ختام اللقاء أبدى العلياوي استعداد وزارة الزراعة للتعاون في شتى المجالات التي من شأنها المساهمة في تطوير الواقع الزراعي العراقي والاتفاق على تشكيل فريق فني في مختلف الاختصاصات للاستفادة من التجربة الزراعية التركية على أن يتم البدء في العمل مع الجانب التركي مطلع عام 2023 .