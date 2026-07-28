اشتداد أزمة "الكاز" في بغداد.. عدسة شفق نيوز توثق طوابير طويلة للمركبات

شفق نيوز- بغداد

اشتدت أزمة شح مادة "الكاز" في العاصمة بغداد، يوم الثلاثاء، مع اتساع طوابير المركبات العاملة بهذه المادة أمام محطات الوقود، في مؤشر على تفاقم الأزمة التي تشهدها معظم مناطق البلاد منذ الأيام الماضية.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز اصطفاف عشرات المركبات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، بانتظار التزود بمادة "الكاز"، وسط استمرار شكاوى السائقين من صعوبة الحصول عليها وتزايد فترات الانتظار.

وكانت وكالة شفق نيوز قد سلطت الضوء، أمس الاثنين، عن أزمة في توفر مادة "الكاز" ببغداد وعدد من المحافظات، عزاها متخصصون إلى ارتفاع الطلب المحلي بالتزامن مع زيادة استهلاك المولدات الأهلية خلال فصل الصيف، إلى جانب تراجع إنتاج عدد من المصافي وأعمال الصيانة التي تشهدها بعض الوحدات التكريرية، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وتتجه وزارة النفط العراقية إلى استيراد كميات من المادة لتعويض النقص وضمان استمرار تجهيز المولدات الأهلية والأسواق المحلية، وهو إجراء وصفه المتخصصون بأنه "مؤقت" لحين زيادة إنتاج المصافي واستكمال مشاريع تطوير القطاع التكريري.

وفي اقليم كوردستان الذي يشهد منذ اسبوع، ازمة في توفر مادة "البنزين" أرجع رئيس حكومة الاقليم، أحد أسباب الأزمة إلى التوترات والأزمات التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً، في حين بقيت كلفة الإنتاج على حالها، وأشار إلى أن الأزمة العالمية انعكست على إقليم كوردستان والعراق بصورة عامة.