أزمة "كاز" تضرب العراق.. ومختص يؤكد: المولدات وتراجع الإنتاج وراء الشح

شفق نيوز- بغداد

تشهد العاصمة العراقية بغداد، أزمة في توفر مادة "الكاز" بعد تسجيل نقص في تجهيز عدد من محطات الوقود، ما تسبب بازدحام المركبات واصطفافها أمام المحطات للحصول على المادة، وسط تأكيدات بأن ارتفاع الطلب وتراجع الإنتاج المحلي يقفان وراء الأزمة.

في غضون ذلك، أكد المختص في شؤون الطاقة، عاصم جهاد، أن النقص الحاصل في مادة "الكاز"، يعود إلى ارتفاع الطلب المحلي بالتزامن مع زيادة استهلاك المولدات الأهلية خلال فصل الصيف، فضلاً عن تراجع كميات الإنتاج في عدد من المصافي النفطية، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وقال جهاد، لوكالة شفق نيوز، إن الحكومة توفر كميات من "الكاز"، مجاناً للمولدات الأهلية ضمن برنامج دعم تجهيز الطاقة للمواطنين، إلى جانب تلبية احتياجات القطاعات الأخرى التي تعتمد على هذه المادة، الأمر الذي رفع مستويات الطلب بشكل ملحوظ، في وقت لم تتمكن فيه المصافي المحلية من تلبية كامل الاحتياج بسبب محدودية طاقتها الإنتاجية، فضلاً عن أعمال الصيانة التي تشهدها بعض الوحدات التكريرية.

وأضاف أن وزارة النفط لجأت إلى استيراد كميات من "الكاز"، لتعويض النقص وضمان استمرار تجهيز المولدات الأهلية والأسواق المحلية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي للحفاظ على استقرار الإمدادات ومنع حدوث شح في المادة، لا سيما مع تصاعد الأحمال الكهربائية وارتفاع الاعتماد على المولدات خلال أشهر الصيف.

وأشار جهاد، إلى أن استيراد "الكاز"، يُعد إجراءً مؤقتاً لحين زيادة إنتاج المصافي المحلية واستكمال مشاريع تطوير القطاع التكريري، بما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الحاجة إلى الاستيراد مستقبلاً.

وفي الأنبار، ترأس قائممقام قضاء الحبانية، علي داود سليمان، اجتماعاً ضم مدير وحدة نفط الحبانية وناقلي المشتقات النفطية، بحضور مدير الجريمة الاقتصادية وممثل الأمن الوطني وممثل شرطة القضاء، لبحث آليات توزيع المشتقات النفطية وتنظيم عمل الناقلين.

وأشار سلمان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات النافذة، مؤكداً أهمية ضمان انسيابية توزيع "الكاز"، ووصولها إلى جميع المولدات الأهلية وفق الآليات المعتمدة.

كما وجّه شرطة القضاء والأمن الوطني ومديرية الجريمة الاقتصادية بتكثيف متابعة عمل ناقلي المشتقات النفطية وآليات توزيعها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو التلاعب.

وفي شهر حزيران الماضي، أعلنت وزارة النفط، إطلاق حصة شهر تموز من مادة زيت الغاز "الكاز" للمولدات الأهلية بواقع 45 لتراً لكل (كي في)، مجاناً، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بهدف دعم أصحاب المولدات وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال فصل الصيف.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن شركة توزيع المنتجات النفطية ستتولى تجهيز الحصص، داعية أصحاب المولدات إلى استلامها من المنافذ المعتمدة، والالتزام بتشغيل المولدات للمواطنين بما لا يقل عن 20 ساعة يومياً بالتناوب مع التيار الوطني، وفق الضوابط المعتمدة.