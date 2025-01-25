اسعار الدولار تغلق مرتفعة في بغداد واربيل ببداية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،يوم السبت، مع الإغلاق البورصة في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 150700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149750 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا فقد بلغ سعر البيع 150700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150600 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.