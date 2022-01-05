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استقرار صرف الدولار في بغداد وتسجيله ارتفاعا طفيفا في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-05T07:16:46+0000
استقرار صرف الدولار في بغداد وتسجيله ارتفاعا طفيفا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت بشكل طفيف في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح أمس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا طفيفا في اسعار الشراء، حيث بلغ سعر البيع 147900 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147800 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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