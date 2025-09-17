استقرار أسعار النفط مع ترقب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

شفق نيوز- بغداد / أربيل

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، بعد أن ارتفعت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة بفعل هجمات بطائرات مسيرة على موانئ ومصافي تكرير روسية، فيما يترقب المتعاملون خفضاً متوقعاً لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتاً واحداً إلى 68.46 دولاراً للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتاً واحداً أيضاً لتسجل 64.51 دولاراً للبرميل.

وقالت ثلاثة مصادر في صناعة النفط لوكالة رويترز إن شركة ترانسنفط الروسية، التي تحتكر خطوط أنابيب النفط، حذرت المنتجين من احتمال خفض الإنتاج بعد الهجمات الأوكرانية على موانئ تصدير ومصافي حيوية.

في السياق، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المفوضية ستقترح تسريع التخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسي، داعية إلى تعزيز الضغوط الاقتصادية على موسكو.

ويعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه على مدى يومين (16 و17 سبتمبر/أيلول)، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما قد يحفّز الاقتصاد ويعزز الطلب على الوقود.

على جانب آخر، أظهرت بيانات الصناعة الأمريكية أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 3.42 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر، كما تراجعت مخزونات البنزين 691 ألف برميل، بينما ارتفعت مخزونات المقطرات 1.91 مليون برميل.