استقرار أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، مسجلة نفس الأسعار التي تم رصدها أمس.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 584 الف دينار، وسعر الشراء 580 الف دينار.

وأشار إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 554 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 550 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 585 الف دينار و 595 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 555 الفا و565 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 666 ألف دينار، وعيار 21 بيع 583 ألف دينار، وعيار 18 بيع 500 الف دينار .