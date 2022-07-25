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استقرار أسعار الذهب في اسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-25T07:40:20+0000
استقرار أسعار الذهب في اسواق بغداد

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 355 الف دينار، وسعر شراء 351 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس 347 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي، سجل استقرارا أيضاً عند 315 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 311 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 355 الف دينار و 365 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 315 الفاً و 325 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

 

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