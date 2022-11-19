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استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها بإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-19T07:16:41+0000
استقرار أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الأسعار ليوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية الا ان محلات الصيرفة تداولت الدولار حيث بلغ سعر البيع 148550 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148475 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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