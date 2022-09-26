ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، فيما انخفضت الحوالات الخارجية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار، 200 مليون و960 ألفاً و169 دولاراً أمريكياً غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف ارتفعت من قيمة المبيعات الإجمالية لتصل إلى 48 مليوناً و550 ألف دولار، بعد ان كانت 10 ملايين و850 ألف دولار يوم أمس الاحد، فيما ذهبت البقية البالغة 172 مليوناً و410 الاف و169 دولاراً لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار إلى ان 33 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و17 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 204 شركات توسط.