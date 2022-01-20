ارتفاع كبير يطرأ على اسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية ، اليوم الخميس (20 كانون الثاني 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 378 الف دينار، وسعر الشراء 374 الفاً، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاربعاء 373 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً أيضاً عند 348 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 344 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و385 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 350 الفاً و355 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات)