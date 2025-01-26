ارتفاع طفيف لأسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، ارتفاعًا طفيفاً في أسواق العاصمة العراقية بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث سجلت 150,800 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بسعر يوم أمس السبت الذي سجل 150,700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة في الأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 151,750 ديناراً، بينما بلغ سعر الشراء 149,750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل، شهدت أسعار الدولار أيضاً ارتفاعاً، حيث سجل سعر البيع 150,700 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 150,600 دينار مقابل 100 دولار.