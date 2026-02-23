ارتفاع طفيف للدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي، مساء اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 152850 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 152800 دينار مقابل 100 دولار.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 153250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 152550 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152500 دينار مقابل 100 دولار.