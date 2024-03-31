ارتفاع طفيف بأسعار الدولار أمام الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد بشكل طفيف، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147150 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار الدولار يوم امس السبت 146900 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار، بينما بلغ الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا أيضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 146800 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 146700 دينار مقابل 100 دولار.