ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الاثنين، ارتفاعًا طفيفًا في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، وفق مراسلي وكالة شفق نيوز.

وفي بغداد ارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141550 دينارًا مقابل كل 100 دولار، مقارنةً بسعر يوم أمس الأحد الذي بلغ 141500 دينار.

أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد استقرت عند 142500 دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعًا طفيفًا أيضًا، حيث بلغ سعر البيع 141400 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 141300 دينار مقابل 100 دولار.