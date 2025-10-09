ارتفاع صادرات لحوم الدجاج البرازيلي إلى العراق في شهر

شفق نيوز- متابعة

أعلنت الجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني "ABPA"، يوم الخميس، عن ارتفاع صادرات لحوم الدجاج إلى العراق في أيلول/ سبتمبر 2025.

وقالت الجمعية في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن إجمالي صادرات الدجاج البرازيلي، بما في ذلك جميع المنتجات الطازجة والمُصنّعة، بلغ 482 ألفاً و300 طن خلال الشهر الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 0.6% عن نفس الفترة من العام 2024 حيث كان 485 ألف طن.

وبينت أن إيرادات صادرات لحوم الدجاج بلغت 857.9 مليون دولار أميركي في أيلول/ سبتمبر الماضي، بانخفاض قدره 10.1% عن نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 953.8 مليون دولار أميركي.

وأشارت إلى أن مبيعات الدجاج إلى العراق سجلت في الشهر الماضي إجمالي 13.5 ألف طن، بارتفاع نسبته 7.9% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وفقاً للجمعية كانت جنوب أفريقيا المستورد الرئيسي للحوم الدجاج البرازيلية في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث استوردت إجمالي 38.7 ألف طن، بارتفاع نسبته 35.9% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2024.

تلتها الإمارات العربية المتحدة بإجمالي 37.2 ألف طن من الواردات وبانخفاض بنسبة 10.2%، ومن ثم المكسيك بإجمالي 37.1 ألف طن بارتفاع بنسبة 55.5%، واليابان بإجمالي 36.4 ألف طن وبانخفاض بنسبة 0.2%، والسعودية بارتفاع بنسبة 19.2% في الورادات وبإجمالي 35.7 ألف طن.

أما العراق فكانت الوجهة الرئيسية التاسعة لصادرات لحوم الدجاج البرازيلية والثالثة في قائمة الدول العربية.