ارتفاع صادرات النفط العراقية بنسبة 1.3٪ على أساس شهري

شفق نيوز/ قالت وزارة النفط العراقية إن صادرات البلاد، باستثناء التدفقات من إقليم كوردستان، ارتفعت 1.3٪ على أساس شهري في أكتوبر/ تشرين الأول، وسط زيادة حصة أوبك +.

وارتفعت الصادرات النفطية إلى 3.120 مليون برميل في اليوم في أكتوبر من 3.080 مليون برميل في اليوم في سبتمبر، بحسب أرقام وزارة النفط.

وبلغت حصة العراق من أوبك + في أكتوبر/ تشرين الاول 4.149 مليون برميل في اليوم، ارتفاعًا من 4.105 مليون برميل في اليوم في سبتمبر/ ايلول، وسترتفع الحصة إلى 4.193 مليون برميل في اليوم في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وارتفعت الصادرات الوسطى والجنوبية بنسبة 1.3٪ خلال الشهر لتصل إلى 3.012 مليون برميل في اليوم في تشرين الأول، بينما تراجعت صادرات نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي بنسبة 0.3٪ إلى 97158 برميلاً يومياً خلال الفترة نفسها، وارتفع النفط المنقولة بالشاحنات إلى الأردن بنسبة 9٪ إلى 9،992 ب / ي.

وحقق العراق 7.68 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول من بيع نفطه بمتوسط سعر 79.376 دولارا للبرميل مقارنة مع 6.77 مليار دولار بمتوسط سعر 73.328 دولارا للبرميل في سبتمبر أيلول.

وكافح العراق في بداية عام 2021 ومعظم عام 2020 للالتزام بحصته وسط جائحة COVID-19 وانهيار أسعار النفط والأزمة المالية التي تجتاح البلاد.

كما قامت أوبك وحلفاؤها برفع حصص الإنتاج تدريجياً هذا العام تحسباً لارتفاع الطلب العالمي على النفط مع استمرار العالم في الخروج من الوباء.

والعراق أحد الدول الخمس التي تفاوضت على خط أساس أعلى لحصته، والتي سترتفع من 4.653 مليون برميل في اليوم حتى أبريل 2022 إلى 4.803 مليون برميل في اليوم في مايو 2022 فصاعدًا.