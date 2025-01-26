ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، ارتفاع صادات العراق النفطية الى أمريكا خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة، في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 6.064 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 109 آلاف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.964 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 218 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 66 ألف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقة وبلغ 152 ألف برميل يومياً".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.329 ملايين برميل يوميا، تلتها فنزويلا بمتوسط 416 الف برميل يوميا، ثم كولومبيا 286 ألف برميل يومياً، والسعودية 256 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام بلغت من المكسيك بمعدل 244 ألف برميل يومياً، ومن نيجيريا 156 ألف برميل يومياً، ومن البرازيل 138 ألف برميل يومياً، ومن لببيا 30 الف برميل يوميا".