ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي خلال عطلة العيد

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح السبت، رابع أيام عيد الأضحى، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع استمرار إغلاق بعض مكاتب وشركات الصرافة بسبب العطلة الرسمية.

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت 154000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، سجلت الأسواق التي فتحت أبوابها خلال عطلة العيد ارتفاعاً في أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 153200 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153100 دينار لكل 100 دولار.