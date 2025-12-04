ارتفاع أسعار النفط عقب هجمات أوكرانية وتعثر محادثات السلام

شفق نيوز– متابعة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن وجّهت أوكرانيا ضربات جديدة للبنية التحتية النفطية الروسية، ما أثار مخاوف من تأثيرات محتملة على الإمدادات العالمية، في وقت ما تزال فيه محادثات السلام متعثرة، الأمر الذي قلل التفاؤل بإمكانية عودة الصادرات الروسية إلى الأسواق.

وسجل خام برنت ارتفاعًا بمقدار 24 سنتًا بنسبة 0.38% ليصل إلى 62.91 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:49 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الاميركي 29 سنتًا أو 0.49% مسجّلًا 59.24 دولارًا للبرميل.

وقالت مصادر استخباراتية أوكرانية إن القوات الأوكرانية استهدفت خط أنابيب دروجبا في مقاطعة تامبوف الروسية، وهو خامس هجوم يطال الخط الذي ينقل النفط الروسي إلى هنغاريا وسلوفاكيا. ورغم ذلك، أكد مشغّل الأنبوب وشركة النفط والغاز الهنغارية استمرار تدفق الإمدادات بشكل طبيعي.

وأظهرت تقارير بحثية أن الهجمات الأوكرانية على منشآت التكرير الروسية باتت أكثر استمرارية وتنظيمًا بهدف إبقاء المصافي في حالة عدم استقرار ومنعها من العودة إلى التشغيل الكامل. وتشير البيانات إلى أن طاقة التكرير الروسية انخفضت إلى نحو 5 ملايين برميل يوميًا خلال الفترة بين سبتمبر/أيلول وتشرين الثاني/نوفمبر، بتراجع يبلغ 335 ألف برميل يوميًا مقارنة بالعام الماضي، مع تضرّر إنتاج البنزين والديزل بشكل ملحوظ.

كما أثّر تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وروسيا على الأسواق، إذ خرج ممثلو الرئيس الاميركي دونالد ترمب من الاجتماعات الأخيرة دون تحقيق أي تقدم ملموس. وقال ترمب إنه ليس واضحًا ما الخطوات المقبلة.

وكانت توقعات قرب انتهاء الحرب قد ضغطت سابقًا على الأسعار، باعتبار أن أي اتفاق محتمل قد يؤدي إلى رفع العقوبات وعودة النفط الروسي إلى سوق يعاني أصلًا من فائض في المعروض.

وفي سياق متصل، خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لأسعار النفط للفترة 2027–2025، مشيرة إلى أن نمو الإنتاج العالمي سيستمر بتجاوز الطلب.