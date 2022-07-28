ارتفاع أسعار الذهب في أسواق بغداد 

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 358 الف دينار، وسعر شراء 354 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 352 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 318 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 314 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 360 الف دينار و 370 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 320 الفاً و 330 الف دينار.