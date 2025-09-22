ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

سجلت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي"، اليوم الاثنين، ارتفاعاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وكذلك في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 741 ألف دينار، وسعر الشراء 737 ألف دينار، بعد أن كانت أسعار يوم أمس الأحد 735 ألف دينار.

وأشار المراسل إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 711 ألف دينار، وسعر الشراء 707 آلاف دينار.

وعلى صعيد محال الصاغة، تراوح سعر بيع المثقال من الذهب الخليجي عيار 21 بين 740 و750 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع المثقال من الذهب العراقي بين 710 و720 ألف دينار.

وفي أربيل، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 785 ألف دينار، وعيار 21 نحو 750 ألف دينار، وعيار 18 نحو 643 ألف دينار.