ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها لدى أربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، سواء الأجنبي أو العراقي، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 584 ألف دينار، وسعر الشراء 580 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 554 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 550 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 585 ألف دينار و595 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 555 ألف دينار و565 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد استقر سعر الذهب حيث سجل الذهب عيار 24 بيعاً بـ666 ألف دينار، وعيار 21 بيعاً بـ583 ألف دينار، وعيار 18 بيعاً بـ500 ألف دينار.