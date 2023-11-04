ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت ، (4 تشرين الثاني 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 411 الف دينار، وسعر الشراء 407 آلاف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 381 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 377 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 415 الف دينار و 425 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 385 الفاً و 395 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 523 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 483 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 463 الف دينار، وعيار 18 بيع 403 آلاف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.