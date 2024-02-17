ارتفاع أسعار الذهب ببغداد واستقرارها في أربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ،واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم السبت ، (17 شباط 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 429 الف دينار، وسعر الشراء 425 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 399 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 395 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 430 الف دينار و440 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 400 الف و 410 آلاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 495 الف دينار، وعيار 21 بيع 435 الف دينار، وعيار 18 بيع 375 الف دينار .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.