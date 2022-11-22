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100 دولار تقترب من 150 الف دينار .. ارتفاع سعر الصرف في بغداد وأربيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-22T07:16:25+0000
100 دولار تقترب من 150 الف دينار .. ارتفاع سعر الصرف في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلت صباح اليوم 148900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار ليوم امس الاثنين 148600 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148500 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148950 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148850 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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