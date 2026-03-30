ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 155,200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت يوم أمس الأحد 154,500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، إذ بلغ سعر البيع 155,750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154,750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 155,100 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 155,050 ديناراً مقابل 100 دولار.