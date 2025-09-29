ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار الدولار، مساء اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد سجلت 141600 دينار مقابل 100 دولار، بعدما كانت صباحًا عند 141400 دينار.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية ببغداد استقرت عند 142500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 140500 دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الدولار ارتفاعًا أيضًا، حيث بلغ سعر البيع 141350 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141250 دينارًا.