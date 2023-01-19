ارتفاع حيازة العراق من السندات الأمريكية لتصل إلى قرابة 40 مليار دولار

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم، الخميس، ان حيازة العراق من السندات الامريكية ارتفعت بأكثر من 1.7 مليار دولار خلال شهر واحد لتصل إلى قرابة 40 مليار دولار.

وذكرت الخزانة في أحدث جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر تشرين الثاني من العام 2022 ارتفعت بمقدار 1.749مليار دولار لتصل الى 39.717 مليار دولار بعد ان كانت 37.968 مليار دولار خلال الشهر الذي سبقه"، مبينة ان "هذه السندات ارتفعت بنسبة 87.2 % عن نفس الشهر من العام 2021 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 21.2 مليار دولار".

واضافت ان "السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 26.640 مليار دولار وضمانات قصيرة الاجل بمقدار 13.077 مليار دولار"، مشيرة الى ان هذه السندات تمثل 0.55% من السندات العالم.

عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة حيث بلغت 121.434 مليار دولار وتأتي الإمارات ثانيا 59.914 مليار دولار، ومن ثم الكويت ثالثا بواقع 50.700 مليار دولار، ومن ثم العراق رابعا، وعمان خامسا بواقع 6.875 مليارات دولار، ثم المغرب بواقع 3.839 مليارات دولار.

واشارت الى ان "اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1.082.233 ترليون دولار، تليها الصين وبواقع 870.000 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة وبواقع 645.829 مليار دولار، ومن ثم تأتي بلجيكا بواقع 332.881 مليار دولار".