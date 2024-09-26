ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتُسجل 151800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت اسعار يوم امس الاربعاء 150600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 150750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة، فقد بلغ سعر البيع 151850 دينارا مقابل الدولار، و سعر الشراء 151750 دينارا مقابل 100 دولار.