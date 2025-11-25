ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الثلاثاء ، في أسواق العاصمة بغداد، و في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 142400 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما بلغت يوم امس الاثنين 142250 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار ،إذ بلغ سعر البيع 141650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.

وسجل الدولار الأميركي ارتفاعا مفاجئا مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية أمس الاثنين، وسط جدل اقتصادي حول أسباب الارتفاع وانعكاساته على الموازنة العامة والاقتصاد المحلي.

وعقب هذا الارتفاع الملحوظ أصدر البنك المركزي العراقي بيانا أكد فيه، عدم وجود أي نية لتعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، مشددًا على استمرار دعمه لاستقرار سعر الصرف، ومبينًا أن التصريحات المرتبطة بتغييره تهدف إلى إرباك السوق وإثارة المضاربات والتأثير على استقرار الاقتصاد الوطني.