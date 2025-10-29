ارتفاع جديد لأسعار الدولار أمام الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 141100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار فقد سجل ارتفاعا طفيفا أيضا حيث بلغ سعر البيع 140750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140600 دينار مقابل 100 دولار.