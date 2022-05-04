ارتفاع بأسعار الذهب

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع زيادة العائدة على سندات الخزانة الأمريكية ورفع وشيك لسعر الفائدة الأمريكية، مما أثر سلبا على الطلب على المعدن النفيس.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1863.10 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:40 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1866.10 دولاراً للأوقية.

وزاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام يوم الأربعاء بعد تراجعه في الجلسة السابقة قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس للحد من ارتفاع التضخم.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم فإن رفع سعر الفائدة في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة يرفعان تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.54 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 962.60 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2252.51 دولاراً للأوقية.