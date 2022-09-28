ارتفاع المبيعات النقدية للدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت المبيعات النقدية من الدولار الامريكي في مزاد البنك المركزي العراقي اليوم الاربعاء، فيما انخفضت الحوالات الخارجية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 219 مليوناً و990 الفاً و136 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف ارتفعت من قيمة المبيعات الإجمالية لتصل إلى 50 مليوناً و650 الفاً، فيما ذهبت البقية البالغة 169 مليوناً و 340 الفاً و136 دولاراً لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى ان 33 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 20 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 209 شركات توسط.