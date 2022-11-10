ارتفاع الطلب على وقود الطائرات بنسبة 32٪ استعدادًا لكأس العالم 

شفق نيوز/ مع اقتراب انطلاق أول بطولة كأس العالم لكرة القدم في المنطقة العربية، التي تستضيفها دولة قطر، يبدو أن آثارها بدأت تظهر بوضوح على وقود الطائرات في الشرق الأوسط.

وقال موقع S&P Global Platts الامريكي انه من المتوقع أن يسافر أكثر من 1.2 مليون شخص إلى قطر للمشاركة في البطولة خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

واضافت انه من المرجح أن "يحتل الطلب على وقود الطائرات في منطقة الشرق الأوسط زمام المبادرة بين المنتجات النفطية الرئيسية لزيادة ما يزيد قليلاً عن 100الف برميل في اليوم أو 32٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الحالي"، مبينة أنه من المتوقع أن "ينخفض صافي صادرات وقود الطائرات من الشرق الأوسط بنسبة 12٪ على أساس سنوي في الربع الرابع لاستيعاب الطلب المتزايد في المنطقة".

واشارت الى ان "التوافر الأقل لوقود الطائرات في الشرق الأوسط للتصدير في الربع الرابع من شأنه أن يلحق الضرر بالمستوردين الأوروبيين الذين يستعدون لموسم السفر في نهاية العام، والطلب على التدفئة في فصل الشتاء، وفرض عقوبات وشيكة على منتجات النفط المكررة الروسية في فبراير/ شباط".

وحسب الموقع فإن "بيانات شحن كبلر أظهرت انخفاض تدفقات وقود الطائرات من الشرق الأوسط إلى أوروبا إلى 4.26 ملايين برميل في أكتوبر/ تشرين الأول من 6.91 ملايين برميل في سبتمبر/ أيلول، فيما بلغت الشحنات لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني حتى الآن 542.300 برميل".