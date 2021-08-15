ارتفاع الصادرات العراق النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا بمعدل 38 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.423 مليون برميل يوميا منخفضة بمقدار 165 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.588 مليون برميل".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 120 ألف برميل يوميا، مرتفعا بمعدل 38 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 82 ألف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,371 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 601 ألف برميل يوميا، تليها البرازيل التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 393 الف برميل يوميا، ثم السعودية وبكمية بلغت بمعدل 302 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت معدل 293 ألف برميل يوميا، تليها روسيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 193 الف برميل يوميا، تليها الاكوادور ونيجيريا وبمعدل 150 الف برميل لكل منهما".