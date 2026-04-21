ارتفاع الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مساء اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار صعدت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد إلى 154700 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت صباح اليوم 154100 دينار مقابل 100 دولار.

وأضاف، أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت إلى 155250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 154250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ سجل سعر البيع 154700 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 154550 ديناراً مقابل 100 دولار.